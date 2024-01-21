Украинский биатлонист Артем Прима финишировал на 30-й позиции.

В воскресенье, 21 января, в итальянском Антхольце состоялся мужской масс-старт на 15 км в рамках 6-го этапа Кубка мира-2023/2024 по биатлону.

Победителем гонки стал норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришел его соотечественник Йоханнес Дале. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии - Вебьерн Серум.

Украину в этой гонке представил Артем Прима. Он пришел к финишу 30-м.

Видео дня

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Масс-старт. Мужчины

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 35.51,4 (0+1+0+0)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - 10,7 (0+0+1+1)

3. Вебьер Серум (Норвегия) - 14,0 (0+0+0+1)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 20,1 (0+0+0+0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 23,3 (2+0+1+1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) - 34,4 (0+0+0+1)

30. Артем Прима (Украина) - 5.33,4 (2+3+2+1)

Добавим, что 21 января в Антхольце также состоится женский масс-старт на 12,5 км. Гонка начнется в 15:45 по киевскому времени.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ланнмарк Тандреволд. В общем командном зачете и у мужчин и у женщин лидирует сборная Норвегии.

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