Украинская команда выиграла вторую медаль на юниорском чемпионате мира 2024 по биатлону, который проходит в Эстонии.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль мужской эстафеты на юниорском чемпионате мира по биатлону. "Золото" получила сборная Норвегии, а третье место заняла Франция.

Как сообщает Федерация биатлона Украины, эстафета состоялась 2 марта, в эстонском Отепяэ.

От украинской сборной в гонке приняли участие Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и финишер эстафеты Виталий Мандзин.

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Как прошла эстефета для сборной Украины

Степан Кинаш закончил первый этап гонки, войдя в топ-5. С одним дополнительным патроном украинский спортсмен передал эстафету, отставая на 9.8 секунд от лидеров.

Уже на втором этапе Богдан Борковский использовал сразу пять дополнительных патронов, несмотря на это ему удалось сохранить пятое место для сборной.

Сергей Супрун, несмотря на один промах на стрельбе лежа, оказался на третьем месте после своего второго огневого рубежа.

После этого Виталий Мандзин сохранил позицию украинской сборной, использовав два дополнительных патрона на "лежке". Уже в последней стрельбе он опередил француза Жака Жеффери, выйдя на последний круг на втором месте.

Виталий финишировал на втором месте, имея отставание в 56.5 секунды от новых чемпионов мира из Норвегии, которые победили в эстафете, имея сразу три круга штрафа. Третье место заняла команда Франции.

Как писал УНИАН, Украина 29 февраля завоевала первую медаль на чемпионате мира-2024 по биатлону среди юниоров. По результатам соревнований, массовый старт среди женщин выиграла украинка Александра Меркушина.

Кроме того, в конце января украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы, который состоялся в Словакии.

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