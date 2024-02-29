Соревнования проходят в эстонском городке Отепя.

Украина завоевала первую награду на чемпионате мира-2024 по биатлону среди юниоров, который проходит в эстонском городке Отепя. Как свидетельствуют результаты соревнований, массовый старт среди девушек выиграла украинка Александра Меркушина.

9-километровую дистанцию наша спортсменка прошла за 28 минут и 17,2 секунд. Но лидерство ей удалось завоевать далеко не сразу. Сначала 19-летняя украинка заработала по штрафному кругу на первых двух огневых рубежах, что вывело ее аж на 16-ю позицию. Далее украинская биатлонистка успешно закрывала все мишени, поэтому быстро начала обходить конкуренток.

В конце концов, в последней фазе соревнования Меркушина начала борьбу за золото с француженкой Лолой Бужо. Только на последнем круге украинка догнала и обошла соперницу.

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Кроме Меркушиной в соревнованиях приняли участие еще две украинки, но выступили они далеко не так удачно. Ксения Приходько финишировала на 13-й позиции, а Виктория Хвостенко - аж на 41-й.

Как писал УНИАН, 21 января в итальянском Антхольце прошел женский масс-старт на 12,5 км в рамках 6-го этапа Кубка мира-2023/2024 по биатлону. Победу одержала французская биатлонистка Жулия Симон. Украину в этой гонке представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

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