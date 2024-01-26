Медаль Дмитренко стала первой наградой Украины в новом сезоне.

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала бронзовую награду на Чемпионате Европы, который проходит в Словакии.

Медаль Дмитренко стала первой наградой Украины в новом сезоне. 24-летняя спортсменка показала третий результат в спринтерской гонке.

На дистанции она показала идеальную стрельбу на обоих огневых рубежах - 10 мишеней из 10, а также быстрых ход по всей 7,5-километровой трассе, сделав спурт на финишной прямой.

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Дмитренко выехала на гонку под 14-м стартовым номером и некоторое время ей удавалось удерживать лидерскую позицию. Однако норвежки Ида Лиен и Марен Киркейде, которые вышли на гонку гораздо позже украинки, смогли обойти ее показатели и сдвинуть на третье место.

По результатам соревнования первое место заняла норвежка Ида Лиен, которая на 19 секунд опередила Киркейде и на 35,3 – Дмитренко.

Новости биатлона

21 января в итальянском Антхольце прошел женский масс-старт на 12,5 км в рамках 6-го этапа Кубка мира-2023/2024 по биатлону. Выиграла гонку французская биатлонистка Жулия Симон. Второй финишировала ее соотечественница Лу Жанмонно. Третье место заняла представительница Швейцарии Лена Хеки-Гросс.

Украину в этой гонке представиляли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Лучшей среди украинок стала Джима, завершившая гонку 13-й.

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