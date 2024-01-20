Сборная Украины в составе Артема Тищенко и Кристины Дмитренко финишировала десятой.

В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в сингл-миксте одержала сборная Германии, продемонстрировавшая почти эталонную стрельбу (один промах на двоих за всю эстафету). Вторыми финишировали норвежцы. Тройку призеров замкнула команда Австрии.

Сборная Украины в составе Артема Тищенко и Кристины Дмитренко пришла к финишу 10-й. Украинские спортсмены использовали 6 дополнительных патронов.

Видео дня

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Сингл-микст

1. Германия (0+1) 38:58.0

2. Норвегия (0+8)+11.2

3. Австрия (0+4) +28.3

4. Италия (1+6) +37.9

5. Латвия (1+6) +39.1

6. Финляндия (0+7)+41.4

...

10. Украина (0+6) +1:09.9

Добавим, что 20 января в Антхольце также состоится классическая смешанная эстафета, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.

Сборная Украины выступит в следующем составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насыко и Дмитрий Пидручный.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ланнмарк Тандреволд. В общем командном зачете и у мужчин и у женщин лидирует сборная Норвегии.

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