Это произошло "благодаря" российскому спортсмену.

Сборная Украины по биатлону завоевала "серебро" в эстафете, которая проходила на чемпионате мира-2011. До этого у наших спортсменов (Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнева) была "бронза", но бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова окончательно дисквалифицировали, поэтому произошло перераспределение медалей.

Результаты Устюгова были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил, пишет "Суспільне Спорт". Российский спортсмен был признан виновным в 2020 году Спортивным арбитражным судом (CAS). Из-за этого он был дисквалифицирован на период с 24 января 2010 по 2014 год (Олимпиада в Сочи).

Биатлонист подавал апелляции в CAS, но все они были отклонены.

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"Мы рады наконец предоставить достойным спортсменам [украинцам и шведам, которые с 4 места "перепрыгнули "на третье] признание, которое они по праву заслуживают благодаря своей преданности, труду и соблюдению принципов честной игры", — заявил президент Исполнительного комитета IBU Олле Далин.

Другие новости о завоеваниях украинцев

Ранее УНИАН сообщал, что Магучих впервые осталась без "золота" за два года участия в Бриллиантовой лиге. Девушке не покорилась высота в 2,01 метра. Победительницей стала австралийка.

Кроме того, мы недавно рассказывали, что украинские спортсмены завоевали сразу два золота на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Они прыгали с 3-метрового трамплина.

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