Украинская спортсменка закрыла все 20 мишеней.

Украинская спортсменка Анастасия Меркушина завоевала первый для нашей страны подиум сезона Кубка IBU по биатлону. Она заняла третье место в короткой индивидуальной гонке.

В словацком Брезно-Осрблье состоялась короткая индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Украинка Анастасия Меркушина продемонстрировала идеальную стрельбу, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.

Во время соревнований спортсменка закрыла все 20 мишеней и проиграла победительнице менее 50 секунд.

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Для Меркушиной это первый подиум на международных соревнованиях с сезона 2022/23, когда она выиграла чемпионат Европы в спринте.

Победительницей гонки стала норвежская спортсменка Каролин Эрдаль. Второе место завоевала француженка Вольдия Галмас Полен. Обе биатлонистки, в отличие от Меркушиной, допустили по одному промаху.

Кроме того, в соревнованиях участвовали украинки Валерия Дмитренко, Надежда Белкина, Оксана Коваленко и Любовь Кипьяченкова. Тем не менее они оказались за пределами пятнадцатки лучших.

Результаты выступлений украинских спортсменок:

3. Анастасия Меркушина - 48,4 (0+0+0+0)

18. Валерия Дмитренко - 3.30,7 (0+1+1+0)

26. Надежда Белкина - 4.23,3 (0+1+1+2)

37. Оксана Коваленко - 5.28,7 (1+0+0+1)

45. Любовь Кипяченкова - 6.26,0 (1+2+1+2)

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Ранее УНИАН сообщал, что украинская чемпионка по академической гребле, военнослужащая Национальной гвардии Лариса Жалинская выехала в Россию и "засветилась" на интервью у российских пропагандистов. Она заявила, что это не побег, а возвращение на "историческую родину".

Кроме того, сборная Украины по санному спорту впервые в истории завоевала медаль в эстафете Кубка мира. Отмечается, что во второй эстафете сборных сезона 2024/2024 украинская команда финишировала на расстоянии 3.947 секунды от лидеров из Германии.

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