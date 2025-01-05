Украинская команда уступила сборной Германии.

Сборная Украины по санному спорту завоевала медаль Кубка мира на этапе в Сигулде (Латвия), а именно "бронзу" в смешанной эстафете. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Отмечается, что во второй эстафете сборных сезона 2024/2024 украинская команда финишировала на расстоянии 3.947 секунды от лидеров из Германии. В команду вошли одиночки Юлианны Туницкой, Андрея Мандзия, двойки Игоря Гоя с Назарием Качмаром и Елены Стецькив с Александрой Мох.

"Украинцы попали на подиум, став одной из трех команд, которые преодолели всю дистанцию трека - сразу четыре сборные финиша не добрались", - рассказали журналисты.

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В издании отметили, что это девятая награда сборной Украины за все выступления на Кубке мира по санному спорту и первая в эстафетных гонках.

Сейчас после двух этапов в эстафетах Украина занимает третье место в зачете дисциплины, а уступает лишь Германии и Австрии, которые делят лидерство между собой.

Последние новости спорта

Ранее стало известно, что украинский олимпиец Илья Ковтун, который хотел сменить спортивное гражданство, вошел в сборную на 2025 год. По информации журналистов, после Олимпиады в Париже спортсмен еще ни разу не возвращался в Украину.

Также сообщалось, что известный французский горнолыжник получил серьезную травму. Спортсмен упал на высокой скорости из-за потери контроля на одном из участков трассы, после чего его срочно доставили в больницу на вертолете.

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