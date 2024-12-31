Олимпиец Ковтун, который хотел сменить спортивное гражданство, вошел в сборную на 2025 год

По информации журналистов, после Олимпиады в Париже спортсмен еще ни разу не возвращался в Украину.

Министерство молодежи и спорта обнародовало приказ с утвержденным составом национальных сборных команд Украины по летним олимпийским видам спорта на 2025 год. В частности состав национальной команды по спортивной гимнастике опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что в состав сборной Украины вошли Илья Ковтун и Радомир Стельмах, которых ранее не было там согласно приказу Минмолодежьспорта.

Как писал УНИАН, серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева хотели сменить спортивное гражданство. По информации журналистов, 21-летний уроженец Черкасс может начать выступать за сборную Хорватии. Окончательное решение должно было бы быть принято до 2025 года.

Видео дня

Также издание Tribuna.com писало в начале декабря, что после Олимпиады в Париже спортсмен еще ни разу не возвращался в Украину. Тогда журналисты обратились к Ковтун и Горбачевой за комментарием, но так и не получили ответа.

Последние новости спорта

Как писал УНИАН, главой сборной Украины хотят назначить тренера, который работал в оккупированном Крыму. Речь идет об Олеге Полякове, назначение которого на новую должность произошло из-за давления президента Федерации тяжелой атлетики Украины Александра Гереги на Минспорт.

Также сообщалось, что Украина получила первую за 5 лет медаль в женском биатлоне среди юниоров. Награду удалось завоевать Ирине Шевченко.

Вас также могут заинтересовать новости: