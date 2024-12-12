Кроме того, в топ-30 гонки попали еще три украинки.

Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в сезоне юниорского Кубка IBU. Награду получила Ирина Шевченко. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

На первый этап юниорского Кубка IBU в итальянский Риднау украинская команда отправилась составом из 11 биатлонистов. Из них шестеро должны были выступить в женских гонках, а пять в мужских.

"Первым стартом этапа стала индивидуальная гонка. Среди участниц состава сборной дебютной на международном уровне эта гонка стала для Алины Хмель, которая до этого соревновалась только на зимних чемпионатах Украины", - рассказали журналисты.

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Завоевать медаль удалось украинской биатлонистке Ирине Шевченко, которая первой из украинок стартовала в индивидуальной гонке и прошла ее без ошибок.

Уже на финише спортсменка показала третий результат, уступив немкам Шарлотте Галлброннер и Алине Нуссбикер, которая опередила украинку, несмотря на один промах. В то же время Шевченко опередила французскую спортсменку Амандин Менгин, которая имела два промаха на огневых рубежах.

Также в топ-30 гонки попали еще три украинки, а именно:

Полина Пуцко замкнула топ-20 с тремя промахами,

Алина Хмиль оказалась на 25 позиции с тремя промахами,

Татьяна Тарасюк заняла 27 место тоже с тремя промахами.

В "Суспільному" добавили, что медаль Шевченко стала для Украины первой в биатлоне в сезоне на международном уровне, а также первой за пять лет в женских личных гонках на юниорском Кубке IBU. Последний раз такую награду на этих стартах получала Анна Кривонос в спринте 2019 года.

Последние новости спорта

Как писал УНИАН, украинского спортсмена Виталия Мандзина номинировали на звание лучшего биатлониста по итогам первого этапа Кубка мира. Кроме украинца, в четверку претендентов вошли американец Кэмпбелл Райт, немка Юлия Таннхаймер и финка Суви Минккинен.

Также сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшим спортсменом-легкоатлетом мира в 2024 году. Она смогла оказаться на первом месте благодаря дебютному "золоту" на Олимпиаде и на чемпионате Европе.

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