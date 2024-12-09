Виталий Мандзин занял четвертое место в индивидуальной гонке.

Украинец Виталий Мандзин номинирован на звание лучшего биатлониста по итогам первого этапа Кубка мира, который завершился накануне в финском Контиолахти. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

Кроме Мандзина, в четверку претендентов вошли американец Кэмпбелл Райт, немка Юлия Таннхаймер и финка Суви Минккинен.

Голосование за лучшего биатлониста этапа продлится до 21:00 понедельника, 9 декабря.

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Как известно, Виталий Мандзин в Контиолахти стал четвертым в короткой индивидуальной гонке, чем обновил личный рекорд карьеры, к тому же стал первым украинцем, который надел синюю майку лидера молодежного зачета Кубка мира. Кроме того, Мандзин трижды финишировал в топ-30 личных гонок Кубка мира.

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