МОК недоволен "дискриминацией" российских спортсменов и угрожает украинским.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предупредил Украину, что бойкот Олимпиады обернётся наказанием для украинских спортсменов.

Соответствующее письмо, направленное в Олимпийский комитет Украины, обнародовал журналист Хайо Зеппельт. В нем Бах заявил, что угрозы бойкотом противоречат основам олимпийского движения и не имеют широкой поддержки в других странах.

"И как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих национальных олимпийских комитетов", - заявил Бах.

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Комментируя это заявление, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил главу МОК в "высшем уровне цинизма".

"Господин Бах оперирует термином "дискриминация" в отношении российских спортсменов, но не упоминает украинских спортсменов, убитых РФ. Высший уровень цинизма. Так что же такое принципы олимпийского движения? Агрессия, убийства, мародерство?", - написал Подоляк в своем Твиттер.

Украина грозит бойкотом Олимпиады из-за спортсменов России

В январе МОК заявил о готовности допустить к участию в Олимпиаде 2024 года спортсменов РФ и Беларуси, но с условием, что они будут выступать под нейтральным флагом.

В ответ украинские спортивные чиновники пригрозили, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят спортсменов из стран-агрессоров.

После этого вопрос недопуска россиян и белорусов на следующую Олимпиаду начали поднимать уже на уровне МИД и президента Украины. Международный олимпийский комитет назвал "клеветнической" критику из Украины.

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