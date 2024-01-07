Украинские биатлонистки финишировали на 8-й позиции.

В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону состоялась классическая женская эстафета.

Победу в гонке одержали французские биатлонистки. Команда в составе Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюлии Симон прошла гонку без штрафных кругов, использовав 12 дополнительных патронов.

Второй финишировала сборная Норвегии, уступившая Франции - 9,3 сек. Третьей к финишу пришла команда Швеции.

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Сборная Украины завершила эстафету на 8-й позиции.

Выступили "сине-желтые" в следующем составе: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Елена Городная.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Эстафета. Женщины

1. Франция - (0+12)

2. Норвегия - (0+10) +9,3

3. Швеция - (1+8) +33,5

...

8. Украина - (1+10) +5,18,7

Кубок мира по биатлону: итоги 4-го этапа в Оберхофе

Этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартовал 5 января. В первый день турнира состоялся спринт: у мужчин победу одержал представитель Германии Бенедикт Долль, у женщин лучший результат первой к финишу пришла Жюстин Бреза-Буше из Франции.

Гонки преследования прошли во второй день соревнований, 6 января. Мужскую гонку выиграл биатлонист из Норвегии Эндре Стремсхейм. Победу в женской гонке одержала француженка Жюлия Симон.

В заключительный день этапа в Оберхофе состоялись эстафеты. Победителем мужской эстафеты стала сборная Норвегии.

После четырех этапов в личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

Следующий этап Кубка мира по биатлону-2023/24 пройдет в немецком Рупольдинг с 10 по 14 января.

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