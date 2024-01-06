Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, которая финишировала 24-й.

В субботу, 6 января, в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон. Второй финишировала его соотечественница Жюстин Бреза-Буше. Третье место заняла представительница Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Украину в гонке представляли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

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Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая показала 24-й результат. Джима финишировала 32-й, а Дмитренко - 39-й.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины

1. Жюлия Симон (Франция) - 31.45,2 (1+0+0+1)

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 18,9 (0+0+1+2)

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - 44,4 (0+0+1+1)

4. Эльвира Эберг (Швеция) - 53,8 (0+0+1+2)

5. Лу Жанмонно (Франция) - 55,3 (0+1+0+0)

6. Каролин Кноттен (Норвегия) - 1.00,0 (0+0+1+1)

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24. Анастасия Меркушина (Украина) - 3.20,1 (0+0+0+0)

32. Юлия Джима (Украина) - 3.31,2 (0+0+0+1)

39. Кристина Дмитренко (Украина) - 4.08,8 (2+0+0+0)

Добавим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартовал 5 января. В первый день соревнований прошел мужской и женский спринт. Победу у мужчин одержал немец Бенедикт Долль, а у женщин лучший результат показала француженка Жюстин Бреза-Буше.

6 января состоялась также мужская гонка преследования, победу в которой одержал норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм.

Завершится этап в Оберхофе эстафетами, которые запланированы на 7 января.

Напомним, в личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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