В субботу, 6 января, в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон. Второй финишировала его соотечественница Жюстин Бреза-Буше. Третье место заняла представительница Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд.
Украину в гонке представляли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.
Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая показала 24-й результат. Джима финишировала 32-й, а Дмитренко - 39-й.
Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины
1. Жюлия Симон (Франция) - 31.45,2 (1+0+0+1)
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 18,9 (0+0+1+2)
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - 44,4 (0+0+1+1)
4. Эльвира Эберг (Швеция) - 53,8 (0+0+1+2)
5. Лу Жанмонно (Франция) - 55,3 (0+1+0+0)
6. Каролин Кноттен (Норвегия) - 1.00,0 (0+0+1+1)
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24. Анастасия Меркушина (Украина) - 3.20,1 (0+0+0+0)
32. Юлия Джима (Украина) - 3.31,2 (0+0+0+1)
39. Кристина Дмитренко (Украина) - 4.08,8 (2+0+0+0)
Добавим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартовал 5 января. В первый день соревнований прошел мужской и женский спринт. Победу у мужчин одержал немец Бенедикт Долль, а у женщин лучший результат показала француженка Жюстин Бреза-Буше.
6 января состоялась также мужская гонка преследования, победу в которой одержал норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм.
Завершится этап в Оберхофе эстафетами, которые запланированы на 7 января.
Напомним, в личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.