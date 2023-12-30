Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартует 4 января мужским спринтом.

С 4 по 7 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В программу соревнований были включены: спринт, гонка преследования и эстафета.

Согласно расписанию, в первый день соревнований пройдет мужской спринт, на второй день запланирован женский спринт. На третий день запланированы гонки преследования, а в заключительный день пройдут эстафеты.

Видео дня

Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание 4-го этапа в Оберхофе

Четверг, 4 января

13:30 - Спринт, 10 км, мужчины

Пятница, 5 января

15:25 - Спринт, 7,5 км, женщины

Субота, 6 января

13:25 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:40 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Воскресенье, 7 января

12:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:25 - Эстафета, 4х6 км, женщины

Где смотреть гонки 4-го этапа Кубка мира по биатлону

Гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляцию гонок можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, после трех этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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