С 14 по 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
В программу соревнований были включены: спринты, гонки преследования: масс-старты (первые в текущем сезоне).
Согласно расписанию, в первый день соревнований пройдет женский спринт, на второй день запланирован мужской спринт. На третий день запланированы гонки преследования, а в заключительный день пройдут масс-старты.
Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание второго этапа в Ленцерхайде
Четверг, 14 декабря
- 15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
Пятница, 15 декабря
- 15:15 - Спринт, 10 км, мужчины
Суббота, 16 декабря
- 13:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины
- 15:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Воскресенье, 17 декабря
- 13:30 - Масс-старт, 12,5 км, женщины
- 15:45 - Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира по биатлону
Гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.
Кроме того, трансляцию гонок можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, после двух этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Тарьей Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Тандревольд. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.