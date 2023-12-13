Этап Кубка мира в Ленцерхайде стартует 14 декабря женским спринтом.

С 14 по 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В программу соревнований были включены: спринты, гонки преследования: масс-старты (первые в текущем сезоне).

Согласно расписанию, в первый день соревнований пройдет женский спринт, на второй день запланирован мужской спринт. На третий день запланированы гонки преследования, а в заключительный день пройдут масс-старты.

Видео дня

Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание второго этапа в Ленцерхайде

Четверг, 14 декабря

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Пятница, 15 декабря

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Суббота, 16 декабря

13:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины

15:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Воскресенье, 17 декабря

13:30 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 - Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира по биатлону

Гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляцию гонок можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, после двух этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Тарьей Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Тандревольд. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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