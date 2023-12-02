Лучшим среди украинских биатлонистов стал Антон Дудченко, финишировавший 38-м.

В субботу, 2 декабря, в шведском Эстерсунде прошел мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал представитель Германии Филипп Наврат, второе место занял норвежский биатлонист Тарьей Бе, третьим финишировал еще один норвежец - Вебьерн Серум.

Украину в гонке представляли: Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

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Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, который финишировал 38-м и без промахов на стрельбах. Богдан Цымбал закончил гонку 53-м, Артем Прима - 66-м, Денис Насыко - 71-м, Тарас Лесюк - 86-м.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд. Спринт. Женщины

1. Филипп Наврат (Германия) - (0+0) 24:02,0

2. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0) +18,7

3. Вебьерн Серум (Норвегия) - (0+0) +19,8

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38. Антон Дудченко (Украина) - (0+0) +2:07,9

53. Богдан Цымбал (Украина) - (1+1) +2:38,8

66. Артем Прима (Украина) - (0+2) +3:06,4

71. Денис Насыко (Украина) - (0+1) +3:19,9

86. Тарас Лесюк (Украина) - (1+3) +3:52,0

Женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде состоялся 1 декабря. Выиграла гонку представительница Франции Лу Жанмонно. Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина - 48-е место.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде стартовал 25 ноября и продлится до 3 декабря.

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