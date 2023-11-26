Победителем мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде стал Роман Рейес из Германии.

В воскресенье, 26 ноября, завершилась мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Победителем гонки стал немецкий биатлонист Роман Рейес. Он опередил партнера по команде Юстуса Штрелова и именитого норвежца Йоханнеса Бе.

Украину в этой гонке представляли Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Антон Дудченко. Из пятерки украинцев в очки пробился только Артем Тищенко, финишировавший на 38-м месте с одной штрафной минутой.

Видео дня

Этап Кубка мира в Эстерсунде. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Роман Рейес (Германия) (0+0+0+1) 51:27,2

2. Юстус Штрелов (Германия) (0+1+0+0+0) +12,1

3. Йоханнес Бе (Норвегия) (1+0+0+0+1) +25,0

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38. Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+1) +3:26,3

49. Тарас Лесюк (Украина) (0+1+0+0+1) +4:17,4

52. Богдан Цымбал (Украина) (0+1+0+0) +4:32,2

54. Денис Насико (Украина) (2+0+0+0) +4:42,6

56. Антон Дудченко (Украина) (2+0+0+1) +4:46,6

Напомним, первый этап Кубка мира в Эстерсунде стартовал 25 ноября классической смешанной эстафетой. Победу в ней одержала сборная Франции.

Накануне в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла представительница Италии Лиза Виттоцци. Лучший результат среди украинок показала Ирина Петренко.

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