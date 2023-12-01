Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина.

В пятницу, 1 декабря, в шведском Эстерсунде прошел женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли: Анна Кривонос, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Любовь Кипьяченкова и Дарья Блашко.

Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина - 48-е место.

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Виграла гонку представительница Франции Лу Жанмонно. Второе место заняла Каролине Оффигстад Кноттен из Норвегии. Третьей к финишиу пришла норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв.

Кубок мира. Эстерсунд. Спринт. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) - 20.05,6 (0+0)

2. Каролине Оффигстад Кноттен (Норвегия) - 8,5 (1+0)

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) - 17,6 (0+1)

4. Франциска Пройс (Германия) - 18,3 (1+1)

5. Ванесса Фойгт (Германия) - 20,0 (0+1)

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48. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.08,5 (1+1)

49. Кристина Дмитренко (Украина) - 2.10,2 (0+2)

62. Анна Кривонос (Украина) - 2.31,4 (1+2)

74. Любовь Кипьяченкова (Украина) - 3.00,1 (3+1)

78. Дарья Блашко (Украина) - 3.11,8 (0+1)

Напомним, 30 ноября в шведском Эстерсунде прошла классическая мужская эстафета. Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Сборная Украины финишировала на 14-й позиции.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде стартовал 25 ноября и продлится до 3 декабря. В субботу, 2 декабря, в Эстерсунде состоится мужской спринт.

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