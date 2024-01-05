Лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзын, который финишировал 31-м.

В пятницу, 5 января, в немецком Оберхофе прошел мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал биатлонист из Германии Бенедикт Долль, который по ходу гонки допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.12,2.

Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший промах и уступивший лидеру 1,8 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхейм.

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Украину в гонке представляли: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Прима и Артем Тищенко.

Лучшим среди украинцев неожиданно стал молодой Виталий Мандзын - 31-й результат. 34-е место у капитана команды Дмитрия Пидручного. Антону Дудченко до зачетной зоны не хватило всего одного места - 41-й результат.

Артем Прима финишировал 51-м результатом и отобрался в гонку преследования. Артем Тищенко завершил гонку на 65-й позиции.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Спринт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) (0+1) 24:12,2

2. Стурла Легрейд (Норвегия) (0+1) +1,8

3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) (0+1) +5,4

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31. Виталий Мандзин (Украина) (0+1) +1:50,0

34. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+2) +1:56,4

41. Антон Дудченко (Украина) (1+1) +2:13,5

51. Артем Прима (Украина) (1+1) +2:32,9

65. Артем Тищенко (Украина) (0+1) +2:55,2

Добавим, что 5 января в Оберхофе также состоится женский спринт. Начало - в 15:25 по Киеву.

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