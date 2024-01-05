В пятницу, 5 января, в немецком Оберхофе прошел мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержал биатлонист из Германии Бенедикт Долль, который по ходу гонки допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.12,2.
Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший промах и уступивший лидеру 1,8 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхейм.
Украину в гонке представляли: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Прима и Артем Тищенко.
Лучшим среди украинцев неожиданно стал молодой Виталий Мандзын - 31-й результат. 34-е место у капитана команды Дмитрия Пидручного. Антону Дудченко до зачетной зоны не хватило всего одного места - 41-й результат.
Артем Прима финишировал 51-м результатом и отобрался в гонку преследования. Артем Тищенко завершил гонку на 65-й позиции.
Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Спринт. Мужчины
1. Бенедикт Долль (Германия) (0+1) 24:12,2
2. Стурла Легрейд (Норвегия) (0+1) +1,8
3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) (0+1) +5,4
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31. Виталий Мандзин (Украина) (0+1) +1:50,0
34. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+2) +1:56,4
41. Антон Дудченко (Украина) (1+1) +2:13,5
51. Артем Прима (Украина) (1+1) +2:32,9
65. Артем Тищенко (Украина) (0+1) +2:55,2
Добавим, что 5 января в Оберхофе также состоится женский спринт. Начало - в 15:25 по Киеву.