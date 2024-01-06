Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 31-м.

В субботу, 6 января, в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм. Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале.

Украину в гонке представляли: Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима.

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Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 31-м. Двумя позициями ниже расположился Антон Дудченко.

Также в зачетной зоне финишировал и Виталий Мандзын. А вот Артем Прима вновь остался без набранных очков, заняв 50-е место.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины

1. Эндре Стремсхейм (0+0+0+2) 33:04.2

2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17.8

3. Йоханнес Дале (1+0+0+0) +36.4

...

31. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) +3:41.0

33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47.2

39. Виталий Мандзин (2+0+2+0) +4:13.2

50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16.6

Добавим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартовал 5 января. В первый день соревнований прошел мужской и женский спринт. Победу у мужчин одержал немец Бенедикт Долль, а у женщин лучший результат показала француженка Жюстин Бреза-Буше.

Завершится этап в Оберхофе эстафетами, которые запланированы на 7 января.

Напомним, в личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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