После отказа украинки пожать руку, россиянка сразу начала ругаться.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку своей сопернице-россиянке Майе Гучмазовой, которая выступала за Грузию, после матча на чемпионате Европы в швейцарском Базеле. Гучмазова разразилась гневом и начала нецензурную брань в сторону Кривицкой. Соответствующее видео опубликовало Base of Ukrainian sports в Twitter.

Как известно, украинка выиграла поединок у россиянки с грузинским паспортом со счетом 15:9. После окончания встречи, Кривицкая отказалась от рукопожатия с уроженкой страны-террориста.

После этого Гучмазова отреагировала руганью: "Б***ь, почему им можно все, они что, ох**и, что ли?".

Видео дня

Отмечается, что россиянка, которая родилась во Владикавказе, с 2017 года представляет сборную Грузии.

Добавим, 10 марта 2023 года Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России и Беларуси снова выступать на турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

Новости спорта: что достойно внимания

Как писал УНИАН, 14 июня в Германии стартовало Евро-2024. Первый свой матч сборная Украины по футболу сыграла 17 июня с Румынией и проиграла поединок со счетом 3:0.

После проигрыша тренер сборной Сергей Ребров и левый защитник Александр Зинченко сказали, что пошло не так в матче против Румынии.

"Очень трудно найти правильные слова. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Ребята понимают, что произошло. Нужно показать нашу реакцию в следующей игре", - заявил Зинченко.

Также УНИАН сообщал, что во время первого матча Евро-2024 14 июня, где встретились сборная Германии и Шотландии, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене неизвестные вывесили флаг России, на котором была надпись "Белгород". Пока неизвестно, были ли эти флаги размещены россиянами, или другими болельщиками.

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