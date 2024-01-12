Гражданами США хотят стать трое известных российских фехтовальщиков, это позволит им выступить за американскую сборную на Олимпиаде.
Как сообщает USA Today, гражданство Соединенных Штатов Америки планируют получить три российских фехтовальщика - супруги Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов. Это необходимо, чтобы представлять национальную сборную страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
С 25-летним Константином Лохановым журналисты встретились в Сан-Хосе (штат Калифорния) и спортсмен им рассказал, что осуждает нападение Российской Федерации на Украину.
"Они начали войну, убивая народы и думая, что это нормально", - акцентировал фехтовальщик. Отмечается, что Лоханов уехал из России за день до полномасштабного вторжения, впоследствии перебрался в США. Он полагал, что вместе с ним переедет его супруга - фехтовальщица София Позднякова - дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Однако женщина отказалась, и брак распался – молодые люди развелись.
По данным "Медузы", ранее супруги Бида и Лоханов подписали документы, позволяющие им выступать на внутренних американских турнирах, которые организует USA Fencing. "В США все трое занимаются тренерской работой", - говорится в публикации.
Мать Сергея Биды Елена Гришина утверждает, что понятия не имела о желании сына выступать за сборную США. Стоит отметить, что Гришина - советская и российская фехтовальщица. По завершении спортивной карьеры перешла на комментаторскую работу, и, согласно открытым источникам, - пресс-атташе Федерации фехтования России. "Я с ним (сыном – УНИАН) не общалась. Никакой информации у меня нет", - заявила Гришина.
Сергея и Виолетту Биду объявили в розыск
Напомним, российское МВД объявило в розыск супругов-спортсменов. В июне Сергей Бида без согласия российской стороны выступил на чемпионате США в нейтральном статусе, и выиграл золото этого турнира в личных соревнованиях. Также супруги снялись в фильме BBC "Олимпийские перебежчики в США", где открыто говорят, что "решили уехать из России из-за войны".
У Сергея - офицерское звание, он был представителем "Динамо" и числился на службе в Росгвардии, а его супруга из ЦСКА - военнослужащей Минобороны.