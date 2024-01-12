Получить американское гражданство хотят титулованные супруги Бида, а также - бывший зять главы Олимпийского комитета РФ.

Гражданами США хотят стать трое известных российских фехтовальщиков, это позволит им выступить за американскую сборную на Олимпиаде.

Как сообщает USA Today, гражданство Соединенных Штатов Америки планируют получить три российских фехтовальщика - супруги Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов. Это необходимо, чтобы представлять национальную сборную страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

С 25-летним Константином Лохановым журналисты встретились в Сан-Хосе (штат Калифорния) и спортсмен им рассказал, что осуждает нападение Российской Федерации на Украину.

Видео дня

"Они начали войну, убивая народы и думая, что это нормально", - акцентировал фехтовальщик. Отмечается, что Лоханов уехал из России за день до полномасштабного вторжения, впоследствии перебрался в США. Он полагал, что вместе с ним переедет его супруга - фехтовальщица София Позднякова - дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Однако женщина отказалась, и брак распался – молодые люди развелись.

По данным "Медузы", ранее супруги Бида и Лоханов подписали документы, позволяющие им выступать на внутренних американских турнирах, которые организует USA Fencing. "В США все трое занимаются тренерской работой", - говорится в публикации.

Мать Сергея Биды Елена Гришина утверждает, что понятия не имела о желании сына выступать за сборную США. Стоит отметить, что Гришина - советская и российская фехтовальщица. По завершении спортивной карьеры перешла на комментаторскую работу, и, согласно открытым источникам, - пресс-атташе Федерации фехтования России. "Я с ним (сыном – УНИАН) не общалась. Никакой информации у меня нет", - заявила Гришина.

Сергея и Виолетту Биду объявили в розыск

Напомним, российское МВД объявило в розыск супругов-спортсменов. В июне Сергей Бида без согласия российской стороны выступил на чемпионате США в нейтральном статусе, и выиграл золото этого турнира в личных соревнованиях. Также супруги снялись в фильме BBC "Олимпийские перебежчики в США", где открыто говорят, что "решили уехать из России из-за войны".

У Сергея - офицерское звание, он был представителем "Динамо" и числился на службе в Росгвардии, а его супруга из ЦСКА - военнослужащей Минобороны.

Вас также могут заинтересовать новости: