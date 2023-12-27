Сбежавшие в США российские спортсмены Сергей Бида и его супруга Виолетта были объявлены в розыск.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье знаменитых супругов-спортсменов Сергея и Виолетту Биду.

Причиной стало то, что они не смогли продолжать жить в РФ и уехали в США. В официальной базе розыска ведомства не упоминается конкретный номер статьи, по которой начались поиски сбежавших фехтовальщиков, сообщают росСМИ.

Супруги перебрались в США еще летом. В июне Сергей Бида без согласия российской стороны выступил на чемпионате США в нейтральном статусе. USA Fencing заявило, что фехтовальщик может участвовать в турнире, так как "осудил действия России и Беларуси и не будет показывать принадлежность к российской или беларуской стороне на месте проведения турнира, включая униформу, сумки со снаряжением и аксессуары".

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Сергей Бида выиграл золото этого турнира в личных соревнованиях.

Кроме того, Сергей и Виолетта Бида снялись в фильме BBC "Олимпийские перебежчики в США". В нем спортсмены открыто говорят, что "решили уехать из России из-за войны".

Сергей Бида имеет офицерское звание. Он был представителем "Динамо" и сотрудником Росгвардии, а его супруга из ЦСКА - военнослужащей Минобороны.

Добавим, что 30-летний Сергей Бида на Олимпиаде-2020 завоевал серебро в командном турнире шпажистов. Также он является трехкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017–2019), двукратным призером чемпионатов мира, чемпионом мира среди юниоров (2012) и двукратным победителем всемирной Универсиады в Тайбее (2017). Его жена Виолетта - командная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по фехтованию (2019). Она также участвовала в фехтовании на Олимпиаде-2020 в Токио.

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