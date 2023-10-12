МОК наказал ОКР за решение включить в свой состав региональные комитеты оккупированных территорий Украины.

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

Решение было принято в ответ на решение ОКР включить в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

В МОК заявили, что это нарушение Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом.

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"Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение ОКР включить в свой состав региональные комитеты Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей нарушает территориальную целостность НОК Украины.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения", - заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Также сообщается, что МОК оставляет за собой право принимать решения по участию отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026.

Напомним, 5 октября Олимпийский комитет России включил в свой состав региональные организации оккупированных украинских территорий, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее УНИАН сообщал, что россиян допустили к Паралимпиаде-2024.

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