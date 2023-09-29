Российские параатлеты смогут выступить на предстоящих Паралимпийских играх-2024 в Париже.
Это стало возможным после того, как на Генассамблее МПК члены организации не поддержали полное приостановление членства НПК России.
Напомним, что россияне и беларусы не были представлены на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, состоявшейся вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Осенью 2022 года МПК приостановил членство России в организации, лишив всех прав, за исключением обязанности уплачивать членский взнос. Паралимпийские игры-2024 состоятся с 28 августа по 8 сентября.
Бан российскому спорту
Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и беларуских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
Также сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из РФ и Беларуси.
В июле Международный олимпийский комитет заявил, что не будет приглашать РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.