В Париже следующим летом российские параатлеты будут участвовать в соревнованиях.

Российские параатлеты смогут выступить на предстоящих Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Это стало возможным после того, как на Генассамблее МПК члены организации не поддержали полное приостановление членства НПК России.

Напомним, что россияне и беларусы не были представлены на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, состоявшейся вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Осенью 2022 года МПК приостановил членство России в организации, лишив всех прав, за исключением обязанности уплачивать членский взнос. Паралимпийские игры-2024 состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Бан российскому спорту

Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и беларуских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Также сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из РФ и Беларуси.

В июле Международный олимпийский комитет заявил, что не будет приглашать РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.

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