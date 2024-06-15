Пока неизвестно, триколор вывесили россияне или другие болельщики.

Во время первого матча Евро-2024 14 июня, где сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1, в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" неизвестные вывесили флаг России, на котором была надпись "Белгород".

Как известно, во время первого тайма этого поединка, болельщики вывесили три российских флага за воротами сборной Шотландии, хотя команда РФ отстранена от турнира из-за войны в Украине.

Российские пропагандисты не пропустили такого события и восторженно отреагировали на такой поступок, "восхищаясь смелостью болельщиков".

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Пока неизвестно, были ли эти флаги размещены россиянами, или другими болельщиками.

Сборная Украины по футболу на Евро-2024 - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, 8 июня штаб сборной Украины объявил окончательную заявку на Евро-2024. Среди заявленных игроков 6 футболистов из киевского "Динамо", 6 из донецкого "Шахтера" и еще 12 украинцев, которые представляют иностранные клубы.

Кроме того, игроки национальной сборной Украины накануне начала Евро-2024 выпустили видео Support Ukraine и обратились к миру. Они рассказали о городах, в которых родились, и как их постоянно терроризирует РФ.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", - говорится в видеообращении.

Также УНИАН сообщал, что легендарный украинский тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич оценил шансы Украины на Евро-2024. По его убеждениям, на этом турнире украинские футболисты могут показать серьезные результаты и сейчас команда Сергея Реброва самая сильная за все время независимости.

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