Свой следующий матч немецкая сборная проведет 19 июня против сборной Венгрии, а Шотландия сыграет со Швейцарией.

Первая игра домашнего чемпионата Европы по футболу между Германией и Шотландией завершилась победой хозяев турнира со счетом 5:1. Голы за Германию в первом тайме забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Каи Хаверц.

Во второй половине игры голами отметились Никлас Фюлькруг и Эмре Джан. Единственный мяч в ворота сборной Германии также провел немец Антонио Рюдигер - автогол состоялся в конце матча. Главный арбитр француз Клеман Тюрпен засчитал автогол.

С конца первого тайма шотландцы играли в меньшинстве, так как защитник Райан Портеус получил красную карточку за фол в собственной штрафной. Судья назначил 11-метровый. Его успешно реализовал Хаверц.

Видео дня

Свой следующий матч немецкая сборная проведет 19 июня против сборной Венгрии, а Шотландия сыграет со Швейцарией.

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Эмре Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)

Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)

Евро-2024 - котыровки букмекеров

По мнению букмекеров, абсолютным лидером в группе A выступает сборная Германии - выход в плей-офф хозяйки турнира оценивают коэффициентом 1,35. Зато второе место, по мнению букмекеров, должна была бы занять сборная Швейцарии - такой результат оценивают коэффициентом 5,8. "Третьей силой" считается сборная Венгрии с шансом 9,9. А главным аутсайдером - сборная Шотландии - их шансы оценивают коэффициентом 12,0.

Вас также могут заинтересовать новости: