'Настоящие герои': канадский хоккеист публично похвалил россиян за 'защиту'

Канадский легионер отметился серией скандальных заявлений.

Канадский легионер хоккейного клуба "Сочи" Кэмерон Ли отметился скандальными заявлениями, выразив "огромный респект" российским оккупационным войскам.

"Мои родители приезжали в этом году. Зимой они живут во Флориде. Им советовали быть осторожными, но они приехали и были в восторге. Теперь они понимают, почему я хочу сюда возвращаться", - заявил он в интервью российскому СМИ. Вскоре он добавил, что оккупанты "обеспечивают их безопасность", поэтому он выразил им "огромный респект".

"Эти ребята – настоящие герои", - добавил Ли.

Спортсмен, который уже четыре года живет в РФ, параллельно получив российское гражданство, упорно игнорирует тот факт, что именно армия России ежедневно бьет по гражданской инфраструктуре и по мирному населению в Украине.

Отвечая на вопрос, с каким наиболее знаменитым россиянином он хотел бы пообщаться, Ли заявил, что с Путиным.

"Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как у Овечкина в его соцсети", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что путинист Овечкин получил клюшкой по лицу и потерял часть зуба.

