Путинист Овечкин получил клюшкой по лицу и потерял часть зуба

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча против "Чикаго".
Как сообщает "Главком", в результате удара у Овечкина пошла кровь. Также у россиянина скололся один из передних зубов.
В то же время "Вашингтон" потерпел поражение от "Чикаго" - 3:2 после буллитов. Овечкин не смог набрать очков во втором матче подряд.
Отмечается, что Овечкин известен своей открытой поддержкой президента России Владимира Путина. В 2017 году он основал движение Putin Team для поддержки переизбрания Путина.
Его аккаунт в социальной сети долгое время имел фото с Путиным, и даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист не отказался от этого изображения.
Отмечается также, что Овечкин попал в базу сайта "Миротворец". Там указано, что он является соучастником преступлений российских властей против Украины и ее граждан.
"Участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации (sportwashing) России, распространение дезинформации, оправдание и легитимизации агрессии против Украины среди иностранной аудитории, обеспечение путей налаживания международных связей и сотрудничества в обход санкций через демонстрацию сохранения присутствия России в цивилизованном мире в составе международных спортивных комитетов и федераций", - говорится на "Миротворце".
Как сообщал УНИАН, в 2023 году легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что НХЛ обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами.
Чешский спортсмен обвинил НХЛ в массовой гибели людей в Украине. Он считает, что Лига стала площадкой для рекламы России, поскольку дает возможность играть представителям страны-террориста. В частности, в НХЛ продолжает выступать Овечкин.