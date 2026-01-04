В 2017 году он основал движение Putin Team для поддержки переизбрания российского диктатора.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча против "Чикаго".

Как сообщает "Главком", в результате удара у Овечкина пошла кровь. Также у россиянина скололся один из передних зубов.

В то же время "Вашингтон" потерпел поражение от "Чикаго" - 3:2 после буллитов. Овечкин не смог набрать очков во втором матче подряд.

Отмечается, что Овечкин известен своей открытой поддержкой президента России Владимира Путина. В 2017 году он основал движение Putin Team для поддержки переизбрания Путина.

Его аккаунт в социальной сети долгое время имел фото с Путиным, и даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист не отказался от этого изображения.

Отмечается также, что Овечкин попал в базу сайта "Миротворец". Там указано, что он является соучастником преступлений российских властей против Украины и ее граждан.

"Участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации (sportwashing) России, распространение дезинформации, оправдание и легитимизации агрессии против Украины среди иностранной аудитории, обеспечение путей налаживания международных связей и сотрудничества в обход санкций через демонстрацию сохранения присутствия России в цивилизованном мире в составе международных спортивных комитетов и федераций", - говорится на "Миротворце".

Как сообщал УНИАН, в 2023 году легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что НХЛ обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами.

Чешский спортсмен обвинил НХЛ в массовой гибели людей в Украине. Он считает, что Лига стала площадкой для рекламы России, поскольку дает возможность играть представителям страны-террориста. В частности, в НХЛ продолжает выступать Овечкин.

