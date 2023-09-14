Доминик Гашек обвинил НХЛ в массовой гибели людей в Украине.

Легендарный хоккеист, двухкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами.

В интервью изданию currenttime.tv чешский спортсмен обвинил НХЛ в массовой гибели людей в Украине. Он считает, что лига стала площадкой для рекламы России, поскольку дает возможность играть представителям страны-террориста. В частности, в НХЛ продолжает выступать основатель движения "Putin Team" Александр Овечкин.

"Я считаю, что за те полтора года, что идет война, НХЛ должна заплатить Украине от двух до четырех миллиардов долларов.

Я понимаю, что сейчас это почти невозможно. Но верю, что юристы найдут способ и НХЛ однажды придется заплатить. За то, что они позволили российским хоккеистам играть.

Не говорю, что это преступление, но это прямая поддержка российской войны и преступлений. И я хочу, чтобы все знали: НХЛ тоже непосредственно виновна в массовой гибели людей", - сказал Гашек.

Отметим, что Доминик Гашек ранее неоднократно призывал НХЛ отказаться от сотрудничества с российскими спортсменами. Легендарный хоккеист писал открытое письмо руководству НХЛ, ATP и WTA с призывом отстранить россиян от всех международных соревнований.

Добавим, что в прошлом сезоне в чемпионате НХЛ играли 62 хоккеиста из России.

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