Доминик Гашек считает, что если НХЛ допустит россиян к матчу, то это будет проявлением неуважения к Украине.

Легендарный чешский хоккеист, олимпийский чемпион-1998 Доминик Гашек призвал НХЛ пересмотреть свою позицию и отказаться от полного сотрудничества со спортсменами из России.

Гашек считает недопустимым разрешить российским хоккеистам сыграть в поединке НХЛ между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нэшвилл Предаторс" на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дело в том, что эта игра должна пройти в столице Чехии - Праге. Как известно, чехи осуждают войну в Украине, которую развязала РФ, и всячески помогают нашей стране как вооружением, так и поставками гуманитарной помощи.

На своей странице в Twitter Доминик Гашек написал, что если НХЛ допустит россиян к матчу, то это будет проявлением неуважения к Украине, которая страдает от военной агрессии РФ.

"Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком. Если так случится, я сделаю все, чтобы этот матч не состоялся в нашей стране. Обращусь к правительству Чехии, организаторам мероприятия, потенциальным партнерам и общественности.

Если матч все-таки состоится, я буду призывать игнорировать и осудить это решение. Следует понимать, что участием российских спортсменов в мероприятиях мы делаем огромную рекламу России и ее действий. Мы рекламируем агрессию российских военных против демократической страны, убийства десятков тысяч украинцев и преступления против человечества.

Матч НХЛ в Праге должен стать праздником мирового хоккея, а не рекламой российских преступлений в Украине. Это было бы неуважением со стороны НХЛ к Украине и ее народу. И это не должно произойти!", - сказал Гашек.

Добавим, что в составе "Нэшвилл Предаторс" и "Сан-Хосе Шаркс" играют четыре хоккеиста из России.

На данный момент НХЛ не разорвала контракты с российскими хоккеистами, которые выступают за американские и канадские команды. Среди них много звезд лиги, поэтому ее руководство опасается, что НХЛ не будет вызывать такого ажиотажа у зрителей, если эти спортсмены уйдут из нее.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается больше двух месяцев.

Война в Украине: какие организации исключили Россию