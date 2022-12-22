Гашек отметил, что спортивные организации, которые не отстранили россиян от соревнований, также несут ответственность за содеянные преступления.

Легендарный чешский хоккеист, двухкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек написал открытое письмо руководству НХЛ, ATP и WTA с призывом отстранить россиян от всех международных соревнований.

Бывший вратарь считает, что спортивные организации должны пересмотреть свое отношение к агрессору.

"Я написал открытое письмо, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, как некоторые спортивные соревнования сейчас способствуют военным беспорядкам в Европе, которые ежедневно уносят сотни, даже тысячи жизней.

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Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в настоящее время. Я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение", - приводит слова Гашека Protext.cz.

Чешский экс-хоккеист также обратил внимание на зверские преступления российской армии и депортацию украинских детей, назвав все это геноцидом.

"Российские солдаты совершают военные преступления, в том числе истязают и убивают мирных жителей. Россия даже депортирует тысячи украинских детей из родной страны и тем самым оказывает геноцид.

Россия должна понести полную ответственность за все свои ужасающие преступления. После победы Украины и ухода российских войск с ее территории Россия должна будет расплачиваться за экономический ущерб, нанесенный ею на чужой территории. К сожалению, сотни тысяч потерянных жизней, в том числе многих детей, уже никому не вернуть", - подчеркнул Гашек.

Доминик Гашек также отметил, что международные спортивные организации, которые не отстранили российских спортсменов от своих соревнований, также несут ответственность за содеянные преступления.

"Разрешая участие российских спортсменов, каждое организованное вами соревнование сознательно жертвует России миллиарды долларов на рекламу ее агрессивной политики.

Это факт, что каждый гражданин, а значит и каждый спортсмен, представляет свою страну. Следовательно, у каждого спортсмена огромная рекламная и маркетинговая ценность для этой страны. Каждое государство использует это в свою пользу для продвижения своих интересов и целей.

Позволив российским игрокам участвовать в ваших соревнованиях, вы решили поддержать все это.

Таким образом, вы несете полную ответственность за необратимый ущерб, нанесенный российской армией в Украине, в том числе за потерянные жизни", - отметил хоккеист.

Добавим, что Доминик Гашек последовательно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее знаменитый чешский хоккеист призвал правительство Чехии бороться со спортсменами, которые играют в РФ.

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