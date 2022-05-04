Также группа болельщиков подписала онлайн-петицию с требованием расторгнуть контракт с Овечкиным.

Американская болельщица хоккея Линн Кесслер начала посещать матчи клуба "Washington Capitals" в 1970-х годах, она 58-летняя фанатка этой команды с большим стажем боления.

За "Washington Capitals" выступает звезда сборной России Александр Овечкин, который публично поддержал политику Путина. После 24 февраля Линн Кесслер перестала смотреть поединки любимой команды.

Семья ее мужа из Украины, и Кесслер не может болеть за команду из-за Овечкина.

"Я все еще люблю "Washington Capitals", но я не люблю Алекса Овечкина. Будет очень странно не смотреть плей-офф НХЛ, но я не думаю, что смогу поступить иначе", - сказала Кесслер для Washingtonpost.

Украинцы, которые проживают в районе округа Колумбия, использовали арену "Capital One" (площадка для домашних игр "Washington Capitals") как место протеста, размахивая украинскими флагами. Также группа болельщиков подписала онлайн-петицию с требованием расторгнуть контракт с Овечкиным. Некоторые, такие как Кесслер, бойкотируют матчи клуба из-за того, что главная звезда команды поддерживает Путина.

Овечкина освистали во время поединков в марте в Калгари и Эдмонтоне, где проживает много украинцев. Российских спортсменов в других видах спорта массово отстраняют, а Овечкин, имея близкие отношения с Путиным, продолжает играть в НХЛ.

Ранее УЕФА ввел ряд санкций против российского футбола, а Wimbledon не допустил россиян и белорусов к теннисному турниру.

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