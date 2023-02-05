Украинка сделала три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14, тогда как ее соперница допустила лишь одну двойную ошибку.

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступили своей сопернице в финальном матче турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд). Матч продолжался 1 час 46 минут.

По итогам соревнования победу одержала представительница Китая Чжу Линь, сообщает WTA. Всего спортсменки отыграли 14 геймов за два сета и завершили соревнование со счетом 4:6, 4:6.

По итогам двух сетов украинка совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14.

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Со своей стороны Чжу Линь реализовала один эйс, одну двойную ошибку и восемь выигранных брейк-поинтов из девяти.

Украинские женщины на международных соревнованиях

В конце января украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей, румынкой Еленой-Габриэлой Русе, проиграла в полуфинале парного разряда турнира серии "Большого Шлема" Australian Open-2023.

Однако в пятницу, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону "золото" для Украины завоевала представительница женской сборной Анастасия Меркушина. Ее медаль стала третьей на нынешнем чемпионате Европы.

Также серебряным призером в соревнованиях в Ленцерхайде стала Украинская биатлонистка Юлия Джима. Она получила медаль за индивидуальную женскую гонку.

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