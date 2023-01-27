Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей, румынкой Еленой-Габриэлой Русе, проиграла в полуфинале парного разряда турнира серии "Большого Шлема" Australian Open-2023.
На этой стадии турнира дуэт Костюк - Русе противостоял главным фавориткам - тандему Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.
Матч длился 1 час 20 минут. За это время Костюк и Русе пять раз отдали свою подачу и сами использовали один брейк-поинт, а также совершили сразу 23 невынужденных ошибки, в то время как у соперниц их было всего 8.
Australian Open. Парный разряд. 1/2 финала
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:2, 6:2
Стоит отметить, что полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал лучшим результатом для Костюк в парном разряде. Раньше она играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в Австралии доходила максимум до третьего раунда.
Костюк стала третьей украинкой, которая дошла до полуфинала Australian Open в парном разряде. В 2008 году Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками в Мельбурне.
В финале Australian Open-2023 дуэт Крейчиковой и Синяковой встреится с парой Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония). Для чешских теннисисток это будет восьмой финал на турнирах "Большого Шлема". В их активе есть шесть титулов.