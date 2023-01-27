Марта Костюк впервые в своей карьере дошла до полуфинала Australian Open в парном разряде.

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей, румынкой Еленой-Габриэлой Русе, проиграла в полуфинале парного разряда турнира серии "Большого Шлема" Australian Open-2023.

На этой стадии турнира дуэт Костюк - Русе противостоял главным фавориткам - тандему ​Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.

Матч длился 1 час 20 минут. За это время Костюк и Русе пять раз отдали свою подачу и сами использовали один брейк-поинт, а также совершили сразу 23 невынужденных ошибки, в то время как у соперниц их было всего 8.

Видео дня

Australian Open. Парный разряд. 1/2 финала

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:2, 6:2

Стоит отметить, что полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал лучшим результатом для Костюк в парном разряде. Раньше она играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в Австралии доходила максимум до третьего раунда.

Костюк стала третьей украинкой, которая дошла до полуфинала Australian Open в парном разряде. В 2008 году Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками в Мельбурне.

В финале Australian Open-2023 дуэт Крейчиковой и Синяковой встреится с парой Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония). Для чешских теннисисток это будет восьмой финал на турнирах "Большого Шлема". В их активе есть шесть титулов.

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