Поединок завершился победой представительницы Украины.

В понедельник, 16 января, во время матча первого круга Australian Open-2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндль и представительницей РФ Камиллой Рахимовой были замечены болельщики в футболках с изображением президента России Владимира Путина.

Кроме того, провокаторы вывесили на трибуне флаг страны-террориста, который попал в объективы телекамер.

"Я был удивлен увидеть людей в футболках с изображением Путина и российские флаги.

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Кто-то пожаловался охране из-за этих ребят, потому что они чувствовали себя некомфортно (они тоже говорили какие-то вещи). Но охрана ничего не сделала", - написал один из болельщиков в Твиттер.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов Australian Open отреагировать.

"Я решительно осуждаю публичные демонстрации российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Катерины Байндль на Australian Open.

Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага", - написал Мирошниченко в Твиттере.

Напомним, что организаторы Australian Open допустили Рахимову и других представителей РФ и Беларуси к участию в турнире под нейтральным флагом.

Добавим, что матч завершился победой украинской теннисистки 7:5, 6:7(8), 6:1. Катерина Байндль впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open.

Во второй круг Открытого чемпионата Австралии также пробились еще две украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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