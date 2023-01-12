В основной сетке Открытого чемпионата Австралии нашу страну будут представлять 6 участников.

В четверг, 12 января, состоялись матчи финального раунда квалификации Australian Open-2023.

Представители Украины Леся Цуренко и Алексей Крутых успешно преодолели этот раунд отбора и пробились в основную сетку первого в этом сезоне турнира серии "Большого Шлема".

Цуренко в женском одиночном разряде обыграла представительницу Франции Леолию Жанжан. Причем, выиграла 33-летняя украинка в двух сетах всего за 73 минуты.

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Леся Цуренко сыграет в основной сетке Australian Open в двенадцатый раз в своей карьере.

Первая ракетка Украины среди мужчин Алексей Крутых, в свою очередь, в трех сетах победил американца Дениса Кудла и впервые в карьере сыграет на турнире серии "Большого Шлема".

Australian Open. Квалификация. Третий раунд

Леолия Жанжан (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 4:6, 2:6

(Франция) - (Украина) - 4:6, 2:6 Денис Кудла (США) - Алексей Крутых (Украина) - 6:3, 4:6, 4:6

Напомним, еще четыре представительницы Украины напрямую попали в основную сетку Australian Open-2023: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль и Даяна Ястремская.

Таким образом, в основе Открытого чемпионата Австралии Украину будут представлять 6 участников: 5 - в женском разряде и один - в мужском.

Поединки основной сетки Australian Open-2023 будут сыграны с 16 по 29 января.

Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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