Юлия Джима стала серебряной призеркой континентального первенства.

В среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде женской индивидуальной гонкой стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Уже в первой гонке сборная Украины завоевала первую медаль. Серебряной призеркой континентального первенства стала Юлия Джима.

Украинская биатлонистка с одним промахом финишировала третьей, но после пересмотра результатов гонки ей досталась серебряная награда.

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Изначально победительницей гонки стала итальянка Микела Каррара, которая с одним промахом продемонстрировала лучший ход на трассе и опередила почти на 48 секунд Лизу Марию Шпарк из Германии, которая с идеальной стрельбой финишировала второй.

Однако уже после гонки был подан протест на победу Каррары. Система электронного отслеживания результатов по ошибке не учла два промаха итальянки на втором огневом рубеже.

После просмотра Карраре было добавлены две минуты штрафа, из-за чего она опустилась на 11-ю позицию.

Таким образом, чемпионкой Европы стала немка Лиза Мария Шпарк. Третье место заняла еще одна представительница Германии Селина Гротиан.

ЧЕ-2023 по биатлону. Результаты женской индивидуальной гонки

1. Лиза Мария Шпарк (Германия, 0+0+0+0) +47.7

2. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +53.2

3. Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+2) +1:21.0

...

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55.3

24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41.0

35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52.5

40. Елена Белосюк (0+0+0+3) +5:06.0

25 января на ЧЕ-2023 по биатлону также состоится мужская индивидуальная гонка. В ней примут участие шесть украинцев: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

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