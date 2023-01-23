Накануне женская сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который стартует в среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде.
Как сообщает Biathlon.com.ua, из состава женской сборной выбыла Дарья Блашко. Украинская биатлонистка заболела и не сможет принять участие в турнире.
Информацию о болезни 26-летней спортсменки подтвердил также старший тренер женской сборной Украины Алексей Кравченко.
"В настоящее время Блашко находится в Украине, под наблюдением врачей. Она прошла анализы в Италии, здесь сделали первое необходимое, определили, что за проблема, назначили лечение. И сейчас она в Украине продолжает лечение.
Будет ли Блашко стартовать на Евро-2023? Думаю, что нет. Будем смотреть, в каком состоянии она будет. С этим воспалением - очень серьезно.
Нельзя сразу на соревнования, надо посмотреть, как она будет из этого исходить. Сейчас сложно что-либо прогнозировать.
Надеемся, что как можно быстрее она восстановится и не будет ей эта проблема мешать. Но понимаем, что какой-то период времени – даже самый маленький – он будет без тренировок и это будет влиять на его функциональное состояние", - приводит слова Кравченко "Суспильне спорт".
Кроме того, Александр Кравченко допустил, что Дарья Блашко может также пропустить и чемпионат мира по биатлону.
"Насчет чемпионата мира: будем смотреть на ее состояние здоровья, надо же будет готовиться.
Хватит ли времени или нет - пока однозначно ничего не могу сказать. Хотелось бы видеть ее на чемпионате мира", - сказал Кравченко.
Таким образом, на континентальном первенстве по биатлону Украину будут представлять пять биатлонисток, а не шесть, как это планировалось ранее.
В состав украинской сборной на соревнования вошли Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.
Напомним, чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 19 февраля.