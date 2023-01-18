Женская сборная Украины выступит в оптимальном составе на континентальном первенстве.

В понедельник, 23 января, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат Европы по биатлону, участие в котором примет сборная Украины.

Старший тренер женской сборной Александр Кравченко объявил список биатлонисток, которые будут отстаивать честь Украины на континентальном первенстве.

Женская сборная на ЧЕ-2023 поедет в оптимальном составе.

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Состав женской сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Елена Билосюк

Анна Кривонос

Дарья Блашко

Любовь Кипяченкова

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Напомним, чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 19 февраля.

Ранее УНИАН сообщал, что заявку на чемпионат Европы по биатлону огласила и мужская сборная Украины. В ее ряды попали 6 биатлонистов. Пропустит турнир капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный. Он восстанавливается после травмы.

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