Победителями гонки в этом году стали французские биатлонисты.

В среду, 28 декабря, на стадионе "Veltins-Arena" в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка. На этот раз она прошла между 3-м и 4-м этапами Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.

Победителями Рождественской гонки-2022 стали французские биатлонисты Жюлия Симон и Фабьен Клод.

В этом году Украину в гонке представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. Масс-старт украинцы завершили на девятом месте, а в персьюте им удалось отыграть одну позицию. В итоге "сине-желтые" финишировали восьмыми.

Видео дня

Рождественская гонка-2022: итоги

1. Франция (Жюлия Симон / Фабьен Клод, 5+2) 33:41.6

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволл / Ветле Шостад Кристиансен, 3+6) +33.8

3. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер, 6+5) +45.4

4. Германия (Дениз Херрманн-Вик / Бенедикт Долль, 9+5) +58.2

5. Германия-2 (Ванесса Фогт / Филипп Наврат, 6+4) +1:03.5

6. Швейцария (Лена Хеки Гросс / Йоша Буркгальтер, 6+3) +1:12.9

7. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмаж, 4+10) +1:58.0

8. Украина (Юлия Джима / Антон Дудченко, 7+3) +2:11.8

9. Италия (Доротея Вирер / Томмазо Джакомель, 11+6) 2:22.8

10. Финляндия (Мари Эдер / Терро Сеппяля, 9+9) +2:51.5

Добавим, что среди команд талантов (Юниорская гонка) также выступила пара из Украины. В этом году в Talent Team Challenge приняли участие Александра Меркушина и Виталий Мандзын, которые сенсационно завоевали "бронзу".

Кроме того, перед началом масс-старта на Рождественской гонке-2022 прошел конкурс стрелков. Его победителем стал Антон Дудченко.

Напомним, Рождественская гонка - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в Германии с 2002 года. Она состоит из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования.

Украина 14 раз принимала участие в Рождественской гонке и дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах.

В прошлом году наши биатлонисты Дмитрий Пидручный и Юлия Джима финишировали восьмыми.

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