В понедельник, 23 января, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат Европы по биатлону, участие в котором примет сборная Украины.
Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра объявил список спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях.
В состав "сине-желтых" вошли все сильнейшие биатлонисты страны, за исключением капитана команды Дмитрия Пидручного. Он все еще продолжает восстанавливаться после травмы.
Состав мужской сборной Украины на ЧЕ по биатлону
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Тарас Лесюк
- Денис Насыко
- Артем Тищенко
Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программу континентального первенства входят: мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.
Напомним, чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 19 февраля.