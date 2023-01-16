Первенство континента по биатлону пройдет с 23 по 29 января.

В понедельник, 23 января, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат Европы по биатлону, участие в котором примет сборная Украины.

Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра объявил список спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях.

В состав "сине-желтых" вошли все сильнейшие биатлонисты страны, за исключением капитана команды Дмитрия Пидручного. Он все еще продолжает восстанавливаться после травмы.

Видео дня

Состав мужской сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Денис Насыко

Артем Тищенко

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программу континентального первенства входят: мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Напомним, чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 19 февраля.

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