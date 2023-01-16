Артем Прима / фото REUTERS

В понедельник, 23 января, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат Европы по биатлону, участие в котором примет сборная Украины. 

Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра объявил список спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях. 

В состав "сине-желтых" вошли все сильнейшие биатлонисты страны, за исключением капитана команды Дмитрия Пидручного. Он все еще продолжает восстанавливаться после травмы. 

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Состав мужской сборной Украины на ЧЕ по биатлону

  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Тарас Лесюк
  • Денис Насыко
  • Артем Тищенко

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программу континентального первенства входят: мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Напомним, чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 19 февраля.

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