Финальный поединок мужского турнира Открытого чемпионата Австралии состоится 29 января.

На Australian Open-2023 завершились матчи 1/2 финала в одиночном мужском турнире. По их итогам стали известны финалисты первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема".

Первым в финал Открытого чемпионата Австралии пробился Стефанос Циципас. Он победил в полуфинале Карена Хачанова.

Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту. Циципас сделал 18 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

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Вторым в финале AO-2023 пробился Новак Джокович. На пути в финал сербский теннисист одолел представителя США Томми Пола.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Серб выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томми Пола четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Australian Open-2023. Полуфинал

Карен Хачанов - Стефанос Циципас (Греция) 6:7, 4:6, 7:6, 3:6

Новак Джокович (Сербия) - Томми Пол (США) 7:5, 6:1, 6:2

Циципас и Джокович раньше встречались 13 раз. Пока безоговорочное преимущество на стороне представителя Сербии, выигравшего 10 дуэлей.

Финальный поединок мужского турнира Australian Open-2023 состоится в воскресенье, 29 января.

Ранее стали известны участницы финала женского турнира Australian Open-2023, запланированного на субботу, 28 января.

Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям спротсменов из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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