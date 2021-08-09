Девушка дошла до финала Олимпийских игр.

Украинке Елене Стариковой, выигравшей серебряную медаль в дисциплине велотрек на Олимпиаде, предлагали выступать за Азербайджан.

Об этом пишет Tribuna.

Спортсменка рассказала, что отклонила предложение от Федерации велоспорта Азербайджана.

"Всех, наверное, приглашали в Азербайджан, многие туда пошли. Я не готова к этому. Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация может и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета", - рассказала Старикова.

Читайте такжеДвух тренеров белорусской сборной отстранили от Олимпиады (видео)Как известно, Елена Старикова дошла до финала Олимпийских игр в велотреке в дисциплине спринт. 25-летняя велосипедистка из Украины в решающем заезде уступила спортсменке из Канады и осталась с серебром.

Украина на Олимпиаде в Токио

Автор: Людмила Жерновская