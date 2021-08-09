Украинке Елене Стариковой, выигравшей серебряную медаль в дисциплине велотрек на Олимпиаде, предлагали выступать за Азербайджан.
Об этом пишет Tribuna.
Спортсменка рассказала, что отклонила предложение от Федерации велоспорта Азербайджана.
"Всех, наверное, приглашали в Азербайджан, многие туда пошли. Я не готова к этому. Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация может и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета", - рассказала Старикова.
Читайте такжеДвух тренеров белорусской сборной отстранили от Олимпиады (видео)Как известно, Елена Старикова дошла до финала Олимпийских игр в велотреке в дисциплине спринт. 25-летняя велосипедистка из Украины в решающем заезде уступила спортсменке из Канады и осталась с серебром.
Украина на Олимпиаде в Токио
- На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 6 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк. 8 августа последнюю серебряную медаль Украине принесла велосипедистка Елена Старикова.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.