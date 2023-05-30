Артем Федецкий не сдерживал эмоций и не подбирал слов при обсуждении действий Василия.

Бывший футболист "Шахтера", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий жестко раскритиковал боксера Василия Ломаченко за его пророссийскую позицию.

В интервью "Брутальному футболу" он выразил свою реакцию относительно взглядов и действий бойца. В частности прокомментировал, болел ли за Ломаченко во время его недавнего боя против Хейни.

"За этого долбо*ба? Как? Как болел? За него просто невозможно болеть. Там такая вата в голове. Он сказал (после боя – ред.), что приедет и будет помогать ортодоксальной церкви. Вася, ты что, дебил?",- сказал Федецкий.

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Интервьюеры обратились к экс-футболисту с вопросом, почему Усик не может "надоумить" Ломаченко. Артем сказал, что Василий не изменится.

"Не может Усик Ломаченко ничего объяснить. Вася - ватник, который никого не слушает. Хоть и они кумовья, но х*й на такого кума, если он ватник", - заверил экс-футболист.

Федецкий отметил, что ему все равно на то, что Ломаченко якобы осудили в бою против Хейни. Артем обратил внимание на то, что Василий вышел после боя с флагом Украины.

"Говорят, что Ломаченко осудили в бою. Да мне пох*й на него... просто стыдно, как этот человек имеет совесть перевязывать себе флаг Украины на плечи", - добавил Федецкий.

Отметим, что Василий Ломаченко не говорит прямым текстом, что Россия напала на Украину, а выступает "за мир в Украине". Он продолжает поддерживать УПЦ Московского патриархата, а недавно заявил, что "простые люди ничего не могут изменить".

21 мая Ломаченко провел бой против американца Девина Хейни, в котором проиграл по решению судей. Это поражение стало третьим для него в профессиональной карьере. После поединка он вышел на ринг с украинским флагом.

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