Бывший тренер Энтони Джошуа вступился за украинского боксера.

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, эмоционально прокомментировал результат поединка за статус абсолютного чемпиона мира между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

"Ломаченко ограбили. Ломаченко чисто одержал победу. О чем вы говорите? Я не считал очки, но "Лому" ограбили. Ломаченко выиграл большинство раундов. Его по-крупному ограбили. Что дальше? Хэйни моложе и свежее, но лично я считаю, что "Лома" одержал победу. Его удары были метче и лучше, он совершал точные комбинации. Я думаю, что он выиграл, но у судей другое мнение. Такой бокс", - сказал Гарсия для K.O.ArtistSports.

Как завершился бой между Ломаченко и Хэйни

24-летний непобедимый американец Хэйни во второй раз защитил свой статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Девин одержал победу над 35-летним Василием единогласным решением судей (дважды 115-113 и 116-112). Впрочем, такой вердикт вызвал немало споров среди боксерского сообщества. Более того, сторона Ломаченко будет оспаривать исход боя.

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"Лома" не признал свое поражение после поединка и заявил, что собирается вернуться в Украину "защищать Православную Церковь".

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