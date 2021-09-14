Победили представители "Мариуполя" и "Миная".

Нападающий "Миная" Олег Вишневский признан лучшим игроком 7-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

В поединке против "Черноморца" 25-летний Вишневский забил второй гол своей команды. Форвард помог "Минаю" не проиграть одесситам. В голосовании Олег опередил игрока "Мариуполя" Дмитрия Топалова, который оформил дубль в ворота "Колоса".

Также УПЛ совместно с Всеукраинским объединением тренеров определила лучшего коуча по итогам 7-го тура. Эту награду получил главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич. 43-летний специалист набрал 4,6 балла из пяти возможных. Он с мариупольцами обыграл ковалевский "Колос" (3:1).

УПЛ: итоги 7-го тура

После 7-го тура "Динамо" набрало 19 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (16 очков) и "Александрия" (14 очков).

Аутсайдером турнира является "Львов" - 2 очка.

В гонке бомбардиров турнира лидируют Лассина Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский. Все они забили по 5 голов.

Автор: Артем Будрин