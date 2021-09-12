Одесский клуб проявил характер и смог переломить ход игры.

В матче 7-го тура Украинской Премьер-Лиги "Минай" принимал "Черноморец".

Встреча завершилась результативной ничьей. "Черноморец" уступал с разницей в два мяча, но смог отыграться и вырвать один зачетный пункт.

После этого поединка "Черноморец" набрал 5 очков и занимает в УПЛ 14-е место. У "Миная" - 6 очков и одиннадцатая позиция в турнирной таблице.

"Минай" - "Черноморец" - 2:2

Голы: Байдал, 42 (пенальти), Вишневский, 53 - Ванат, 57, Авагимян, 64

"Минай": Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлев, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66)

"Черноморец": Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77)

Напомним, что в прошлом туре одесская команда также сыграла 2:2, отобрав очки у "Александрии".

Видео обзор матча.

Украинская Премьер-лига: 7-й тур

Автор: Артем Будрин