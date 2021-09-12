"Мариуполь" неожиданно на выезде обыграл участника еврокубков.

Состоялся еще один поединок в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги. "Колос" принимал "Мариуполь".

Встреча завершилась победой гостей. "Мариуполь" одержал первую победу в сезоне. Дубль оформил 23-летний Дмитрий Топалов, который забил первые голы в текущем сезоне. 22-летний Андрей Кулаков забил свой пятый мяч в сезоне и забрался на вершину гонки бомбардиров.

После этого противостояния "Мариуполь" поднялся на 15-е место в УПЛ - у них теперь 4 очка. У "Колоса" - 5 зачетных пунктов и 14-я позиция в турнирной таблице.

"Колос" - "Мариуполь" - 1:3

Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

"Колос": Маханьков, Золотов, Черноморец, Петров, Ром, Милько, Кариока (Ренан, 58), Богданов, Чурко (Костышин, 70), Ильин, Ситчинава (Лысенко, 58)

"Мариуполь": Кудрик, Драмбаев (Холод, 10), Меличенко, Удод, Стасюк, Чех, Топалов, Шостак (Клименко, 46), Мишнев (Петерман, 70), Кащук (Свитюха, 59), Кулаков (Вьюнник, 59)

Обзор матча

Украинская Премьер-лига: 7-й тур

Автор: Артем Будрин